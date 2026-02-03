LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si parte alle 10 | 30

Questa mattina alle 10:30 prende il via la gara di ciclismo su pista agli Europei 2026. La prima prova è lo scratch maschile, con l’Italia che schiera Francesco Lamon. Gli appassionati sono già sintonizzati per seguire le batterie in diretta, pronti a tifare i nostri atleti fin dai primi giri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 La giornata si aprirà con le batterie dello scratch maschile, gara in cui l’Italia schiera Francesco Lamon. 10:18 L’Italia ha conquistato fin qui due medaglie: il bronzo della velocità a squadre maschile e dell’inseguimento a squadre femminile. 10:15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi gli Europei di ciclismo su pista tornano con le qualificazioni della velocità femminile.

In diretta dagli Europei di ciclismo su pista, due record del mondo sono stati battuti durante le gare.

