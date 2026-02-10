Cibo sano e relazioni autentiche Il quartiere rinasce attorno a Birà

Da lanazione.it

Perugia torna a vivere grazie a un progetto che mette al centro cibo sano e relazioni vere. A via Birago, nel quartiere vicino al centro storico, è nato un nuovo modo di fare la spesa e di stare insieme. La vecchia fermata degli autobus si è trasformata in una piazzetta, dove i bambini giocano e gli adulti si incontrano, dando nuova vita alla zona.

Un progetto innovativo, che cambia il modo di fare la spesa e di vivere il territorio, ha preso avvio a Perugia in via Birago, nel quartiere popolare a ridosso del centro storico, di fronte a una vecchia fermata degli autobus trasformata in una piazzetta dove giocano i bambini. Lo scorso giugno è stato inaugurato Birà, primo supermercato collaborativo dell’Umbria, un’attività commerciale gestita da una cooperativa di quartiere, che non mira unicamente al profitto, ma vuole proporre agli abitanti della zona cibo sano, a portata di mano e a prezzi contenuti. L’idea nasce nel 2018 dall’associazione CAP 06124, in continuità con un Gruppo di Acquisto Solidale che serviva più di 100 famiglie del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

