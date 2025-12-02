L’atlante della fame in Italia 6 milioni non mangiano cibo sano
In Italia quasi 6 milioni di persone non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. È quanto emerge dall’ultimo report realizzato da “Azione contro la Fame”. Servizoi di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Lo segnala il nuovo Atlante della Fame in Italia 2025: le famiglie numerose e quelle che vivono al Sud sono fra le più colpite. Si contano oltre 430.000 bambini e adolescenti in deprivazione alimentare
Povertà alimentare in Italia: 6 milioni senza una dieta adeguata. Il nuovo allarme di Azione Contro la Fame