L’atlante della fame in Italia 6 milioni non mangiano cibo sano

Tv2000.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia quasi 6 milioni di persone non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. È quanto emerge dall’ultimo report realizzato da “Azione contro la Fame”. Servizoi di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

l8217atlante della fame in italia 6 milioni non mangiano cibo sano

© Tv2000.it - L’atlante della fame in Italia, 6 milioni non mangiano cibo sano

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217atlante Fame Italia 6