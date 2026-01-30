Umbria capitale della pizza | dal manifesto per un cibo più sano ed etico al trofeo per il migliore pizzaiolo

In Umbria si è appena conclusa una grande festa dedicata alla pizza. Migliaia di pizzaioli e appassionati si sono ritrovati per mostrare le loro creazioni e scambiarsi idee. La regione si è trasformata nella capitale mondiale di uno dei cibi più amati, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Tra degustazioni, competizioni e momenti di confronto, l’evento ha confermato il ruolo centrale dell’Italia nel panorama della pizza internazionale.

A Trevi si terrà il Pizza Symposium che riunirà pizzaioli, maestri, esperti e professionisti della filiera per un percorso di confronto su identità, benessere, sostenibilità e alta esperienza gastronomica. Il mondo della pizza si è dato appuntamento in Umbria, trasformando la nostra regione, a febbraio, nella capitale internazionale di uno dei prodotti più amati e mangiati al mondo: l'italianissima pizza. A Trevi, due grandi appuntamenti: dal 5 all'8 febbraio 2026 si terrà il Pizza Symposium, un evento a numero chiuso che riunirà pizzaioli, maestri, esperti e professionisti della filiera per un percorso di confronto su identità, benessere, sostenibilità e alta esperienza gastronomica.

