Controlli alla Vigilia di Natale a Giugliano sequestrati mille chili di cibo in pessimo stato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno eseguito controlli a tutela dei consumatori a Giugliano: in un negozio scoperti alimenti in pessimo stato di conservazione, lavoratori in nero e manufatti abusivi; disposta la chiusura. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

