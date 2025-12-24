Controlli alla Vigilia di Natale a Giugliano sequestrati mille chili di cibo in pessimo stato
Le forze dell'ordine hanno eseguito controlli a tutela dei consumatori a Giugliano: in un negozio scoperti alimenti in pessimo stato di conservazione, lavoratori in nero e manufatti abusivi; disposta la chiusura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
