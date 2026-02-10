La campionessa americana Lindsey Vonn ha subito un grave incidente sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. L’incidente ha segnato la fine della sua carriera, ma Vonn ha comunque detto di non rimpiangere di averci provato. La sciatrice si è infortunata durante una discesa importante, lasciando tutti senza parole. Ora si attende di capire l’entità dei danni e come procederà nei prossimi giorni.

Il sogno olimpico di Lindsey Vonn si è spezzato in pochi istanti sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo. Bastano 13 secondi di gara per raccontare uno dei momenti più drammatici dei Giochi di Milano-Cortina 2026: una caduta violenta, un volo sulla neve e un incidente che, a 41 anni, potrebbe aver messo la parola fine alla carriera di una delle più grandi sciatrici di sempre. Vonn, 84 vittorie in Coppa del Mondo, è caduta durante la discesa libera. Subito soccorsa, è stata trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata. È da lì che ha scelto di parlare per la prima volta, affidando ai social un messaggio lucido e senza autocommiserazione: il suo sogno non è andato come sperava, ma non rinnega nulla di ciò che ha fatto per inseguirlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo l’incidente shock a Cortina, carriera finita per Lindsey Vonn: “Non mi pento di averci provato”

