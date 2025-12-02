Danilo Gallinari si ritira l’addio senza rimpianti al basket | Ho avuto la carriera che ho sempre sognato – Il video

Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro a 37 anni dal basket giocato. In un lungo post su Instagram, il Gallo ha spiegato così i motivi della sua decisione: «Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso». «Un viaggio incredibile». L’ala azzurra ricorda quanto la sua carriera sia stata «un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

GALLINARI ASPETTA POETA? Secondo quanto riportato a Sky Sport, Danilo Gallinari avrebbe scherzato dando la sua disponibilità a Milano e provocando Peppe Poeta aspettandosi un'offerta direttamente da lui per poi valutare. Quanto è vero o battuta - facebook.com Vai su Facebook

Danilo Gallinari si ritira: «Il mio viaggio nel basket finisce qui. È stato un sogno lungo una vita. Sono emozionato per il prossimo capitolo» - Il giorno che molti appassionati speravano di rimandare è arrivato: Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro. Segnala msn.com

Basket: Gallinari si ritira, è stato un viaggio incredibile - "Oggi con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato": comincia così il post di Danilo Gallinari nel quale annuncia la fine della sua carriera agonisti ... Si legge su msn.com

Gallinari si ritira dal basket: “La carriera che ho sempre sognato” - Danilo Gallinari, a 37 anni, annuncia in un lungo post su Instagram il ritiro dal basket giocato. lapresse.it scrive

Danilo Gallinari si ritira, l’addio senza rimpianti al basket: «Ho avuto la carriera che ho sempre sognato» – Il video - Il finale a Porto Rico che gli ha regalato la vittoria del campionato e ora la decisione più difficile ma inevita ... Riporta open.online

Danilo Gallinari si ritira, il suo addio al basket: “È stato un viaggio incredibile, pieno di innumerevoli ricordi” - Una carriera di altissimo livello, in Nba, dove ha esordito dopo due anni all’Olimpia Milano, società che l’ha poi fatto conoscere a livello internazionale. Scrive ilfattoquotidiano.it

Basket, Gallinari si ritira: "E' stato un viaggio incredibile" - Danilo Gallinari, cestista, ha annunciato su Instagram il suo ritiro dal basket giocato: "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Segnala napolimagazine.com