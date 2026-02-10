Chloe Kim difende lo sciatore americano attaccato da Trump | I miei genitori sono immigrati dalla Corea

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Chloe Kim si è schierata a difesa di uno sciatore americano attaccato da Donald Trump. La campionessa ha ricordato le sue origini, spiegando che i suoi genitori sono immigrati dalla Corea. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione e ha acceso un dibattito più ampio sulla questione dell’immigrazione e dei valori nello sport.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si sono trasformate in un palcoscenico inaspettato per un dibattito che va ben oltre lo sport. A Livigno, dove si stanno svolgendo le competizioni di snowboard e freestyle, la campionessa olimpica Chloe Kim ha preso una posizione netta in difesa del suo amico e collega Hunter Hess, freeskier americano finito nel mirino del presidente Donald Trump per aver espresso perplessità sulla stretta contro l’immigrazione negli Stati Uniti. La vicenda ha origine da una semplice domanda posta a Hess dai giornalisti: cosa pensasse delle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, che hanno causato la morte di due manifestanti in Minnesota e sconvolto la vita di migliaia di immigrati e cittadini americani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono finite nel mezzo di una polemica tra Donald Trump e lo sciatore americano Hess.

Donald Trump non ha perso tempo e ha criticato duramente Hunter Hess, lo sciatore americano che, in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva espresso dubbi sulla possibilità di rappresentare gli Stati Uniti in un periodo così difficile.

