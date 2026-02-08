Olimpiadi Trump attacca lo sciatore americano Hunter Hess | Difficile rappresentare gli Usa in questo periodo? Lasci la squadra

Donald Trump non ha perso tempo e ha criticato duramente Hunter Hess, lo sciatore americano che, in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva espresso dubbi sulla possibilità di rappresentare gli Stati Uniti in un periodo così difficile. L’ex presidente ha invitato l’atleta a lasciare la squadra, commentando che non è il momento di fare dichiarazioni politiche e che gli atleti dovrebbero concentrarsi solo sulla gara. La polemica è scoppiata nel pieno della rassegna olimpica, alimentando ancora di più le tensioni tra sport e politica.

Non sono piaciute a Donald Trump le parole dello sciatore statunitense Hunter Hess, che, in Italia per partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni molto critiche sul clima politico negli Stati Uniti. «Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali», ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth. Un intervento durissimo contro l'atleta 27enne, che in un'intervista recente, aveva espresso disagio nel vestire i colori della nazionale in questa fase storica, spiegando che «rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti.

