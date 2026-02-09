Trump contro lo sciatore americano Hess | Un vero perdente difficile tifare per uno così

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono finite nel mezzo di una polemica tra Donald Trump e lo sciatore americano Hess. L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato duramente il suo collega: “Un vero perdente, difficile tifare per uno così”. La vicenda ha catturato l’attenzione di tutti, portando il dibattito oltre lo sport e trasformando le Olimpiadi in un campo di battaglia tra politica e sport.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si sono trasformate nel palcoscenico di uno scontro politico che nessuno si aspettava. Protagonisti: Donald Trump e Hunter Hess, sciatore freestyle statunitense 27enne, che da atleta a servizio della bandiera a stelle e strisce si è ritrovato nel mirino del presidente americano. La vicenda ha preso quota con una serie di dichiarazioni che hanno scatenato una reazione violenta da parte del tycoon, trasformando una competizione sportiva in un caso politico internazionale. Tutto è iniziato con un’intervista rilasciata da Hess nei giorni scorsi, mentre si trovava in Italia per i Giochi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Durante una conferenza stampa, Hunter Hess, lo sciatore statunitense, ha preso di mira Donald Trump, definendolo un “vero perdente”.

Donald Trump ha attaccato duramente Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense.

