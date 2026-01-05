È caduto un albero in viale Giosuè Carducci | FOTO

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, un grande albero è caduto in viale Giosuè Carducci a Bologna, sulla corsia interna. L’evento ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle autorità competenti. La situazione è in fase di valutazione e gestione per garantire la sicurezza e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, un grosso albero è caduto in viale Giosuè Carducci, a Bologna, dal lato della corsia interna. L'arbusto, che insiste all'interno di una proprietà privata, è caduto probabilmente a causa delle cattive condizioni.

