Olimpiadi 2026 | Mattarella taglia nastro a Casa Italia a Milano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione di Casa Italia, presso la Triennale di Milano. Accanto a lui, il ministro dello Sport Andrea Abodi e altre figure di spicco del mondo politico e sportivo, tra cui il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e i presidenti di grandi club come Giuseppe Marotta dell’Inter e Paolo Scaroni del Milan. La giornata si è aperta con il taglio del nastro, simbolo di un impegno concreto per le Olimpiadi invernali del 2026.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Casa Italia alla Triennale di Milano. Ad accogliere Mattarella c'era il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, Stefano Boeri presidente della Triennale, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente e l'ad di Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, i campioni dello sport Tania Cagnotto, Alberto Tomba e Stefania Belmondo. Il Presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha tagliato il nastro al quartiere generale del Coni celebrando la sua apertura.

