Chiara Ferragni davanti alla scritta Meloni dux fascista | la foto pubblicata e poi rimossa

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto in cui sorrideva davanti a una scritta offensiva che la chiamava “Meloni dux fascista”. La didascalia è stata subito rimossa, ma l’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando reazioni di rabbia e sorpresa tra gli utenti. La fashion influencer si è trovata al centro di un acceso dibattito, tra chi la difende e chi la critica per aver condiviso quel momento.

