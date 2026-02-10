Chiara Ferragni a Roma davanti alla scritta Meloni dux fascista | la foto pubblicata e poi rimossa

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto scattata davanti a una scritta che la definiva “Meloni dux fascista”. La foto, poi rimossa, mostrava la influencer sorridente proprio di fronte a quella scritta. La caricatura ha suscitato polemiche e molte reazioni sui social, alimentando il dibattito politico e culturale attorno alle parole usate.

