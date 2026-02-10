Chiara Ferragni a Roma davanti alla scritta Meloni dux fascista | la foto pubblicata e poi rimossa
Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto scattata davanti a una scritta che la definiva “Meloni dux fascista”. La foto, poi rimossa, mostrava la influencer sorridente proprio di fronte a quella scritta. La caricatura ha suscitato polemiche e molte reazioni sui social, alimentando il dibattito politico e culturale attorno alle parole usate.
Chiara Ferragni tra le foto del suo ultimo post carosello su Instagram ne aveva inserita una nella quale si mostrava sorridente davanti alla scritta "Meloni dux fascista". L'immagine in questione è stata presto rimossa.🔗 Leggi su Fanpage.it
