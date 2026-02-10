Chi sono i due uomini fermati per l'assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi | uno di loro è un ex militare

La polizia ha fermato due uomini dopo l’assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi. Uno di loro è Giuseppe Iannelli, un ex militare paracadutista con un passato nel battaglione San Marco. L’altro si chiama Giuseppe Russo. I due sono stati arrestati poco dopo il colpo, che sembrava uscito da un film, sulla statale 613.

Si chiamano Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo i due uomini arrestati dopo l'assalto da film a un portavalori avvenuto ieri sulla statale 613 Brindisi-Lecce: il primo è un ex militare paracadutista con un passato nel battaglione San Marco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lecce Brindisi

Questa mattina le forze dell’ordine continuano a cercare i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lecce Brindisi

Argomenti discussi: Chi sono le due vittime rimaste uccise nella valanga: si tratta di scialpinisti finlandesi; Scontri a Torino, accertamenti su altri due giovani toscani: chi sono, su cosa si indaga; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; A uccidere Alex Pretti non è stato l'Ice: chi sono i due agenti identificati.

Chi sono i due concorrenti che si sono baciati in segreto al Grande Fratello?/ Perché regia avrebbe censuratoDue gieffini si sarebbero baciati in segreto di notte al Grande Fratello 2025: chi sono? Le ipotesi e perché la regia avrebbe censurato la scena Un altro mistero ha incuriosito il pubblico del Grande ... ilsussidiario.net

Maria Antonietta & Colombre, chi sono: insieme nella musica e nella vita/ In coppia da 15 anniMaria Antonietta & Colombre, chi sono i due artisti che nella vita fanno coppia da 15 anni? Da qualche tempo insieme anche nella musica Tra i protagonisti del Festival di Sanremo ci saranno anche ... ilsussidiario.net

Assalto con esplosione al portavalori sulla Brindisi-Lecce: arrestati due componenti della banda | https://shorturl.at/4MOFA - facebook.com facebook

Immagini impressionanti dell’assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi x.com