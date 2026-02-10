Dopo la fine della storia con Katy Perry, Orlando Bloom sembra aver già voltato pagina. Voci di gossip lo collegano a Luisa Laemmel, una donna che avrebbe conquistato il cuore dell’attore britannico. I due sono stati visti insieme più volte negli ultimi giorni, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Bloom, 46 anni, non ha commentato, mentre i fan si chiedono se questa volta sia quella giusta.

Archiviata definitivamente la relazione con Katy Perry, sembra che per Orlando Bloom sia tempo per un nuovo amore. L’attore britannico è stato avvistato al Super Bowl 2026 con quella che per molti sarebbe la sua nuova (e bellissima) fiamma: si tratta della giovane modella svizzera Luisa Laemmel. Sottobraccio al Super Bowl. Il Super Bowl è un evento che negli Stati Uniti è sacro quanto un debutto ufficiale in società. Ed è proprio in questa cornice che Orlando Bloom ha deciso di rompere con la consueta riservatezza, mostrandosi sottobraccio con la giovane modella. Visualizza questo post su Instagram Dopo la finale del campionato NFL a Santa Clara, l’attore è uscito dallo stadio con Luisa Laemmel e chi era presente nella lussuosa Raising Cane, la suite riservata ai VIP, ha parlato di una complicità evidente, con atteggiamenti “molto intimi e affettuosi”, sguardi complici e una vicinanza che lascerebbe davvero poco spazio ai dubbi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Luisa Laemmel, la nuova (presunta) fiamma di Orlando Bloom

