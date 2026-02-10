Questa sera su Rai 1 va in onda “Il Marciatore”, un film tv che ripercorre la vita di Abdon Pamich. È uno degli atleti italiani più grandi di sempre, noto non solo per i successi sportivi ma anche per il passato difficile da profugo istriano. Nel 1964 vinse l’oro olimpico nella marcia, nonostante un mal di pancia che avrebbe potuto fermarlo.

Questa sera Rai 1 trasmetterà in prima sera “Il Marciatore”, il film tv che racconta la vita di Abdon Pamich, uno dei più grandi atleti italiani di sempre. Una storia che intreccia sport e dramma personale, vittorie olimpiche e ferite della Storia con la S maiuscola. Nato a Fiume il 3 ottobre 1933, Pamich è stato costretto a fuggire dalla sua città insieme al fratello Giovanni dopo la fine della seconda guerra mondiale. L’arrivo delle autorità jugoslave trasformò la loro esistenza: partirono a piedi, attraversarono confini chiusi, arrivarono nei campi profughi italiani dove la vita era durissima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Abdon Pamich, profugo istriano e leggenda della marcia: vinse l’oro olimpico nel ’64 col mal di pancia

Approfondimenti su Abdon Pamich

Abdon Pamich chi è? Biografia, Olimpiadi, record, figli, moglie, e l’eredità di un campione della marcia italianaAbdon Pamich (Fiume, 3 ottobre 1933) è uno dei più grandi marciatori italiani di tutti i tempi, campione olimpionico, campione europeo e 40 volte campione italiano su varie distanze. Altezza: 1,84 m E ... spettegolando.it

Abdon Pamich, chi è il marciatore (il film di Rai1): «Ho fatto tre volte il giro del mondo. Passare la torcia olimpica al figlio di un esule istriano? Gli ho passato la ...Abdon Pamich, a 92 anni e qualcosa sempre in marcia? «Beh no, adesso cammino soltanto». Quanto? «Un'ora e un quarto, un'ora e mezza al giorno. Di prima ... ilmessaggero.it

Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich Questa sera alle 21.30 su @RaiUno Abdon Pamich è molto più di un atleta, è un uomo che ha fatto della costanza, della determinazione e della resilienza il suo stile di vita. #giornodelricordo 1/3 x.com

Tanti i momenti di emozione. Le bandiere delle comunità degli esuli alla partenza, l'inno nazionale, la presenza di Abdon Pamich e di Nathalie Benvenuti, figlia di Nino, compianto ‘amico’ di ASI e della Corsa del Ricordo. Poi, come sempre, è protagonista lo s - facebook.com facebook