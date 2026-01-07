Leghisti col mal di pancia | Borri e Perticai mollano la barca ma senza ribaltone

Due consiglieri comunali leghisti, Carla Borri e Piero Perticai, hanno deciso di lasciare il loro incarico senza attuare un cambio di maggioranza o un ribaltone. La loro scelta segna una crisi interna al partito, evidenziando un malessere che si manifesta con un gesto simbolico di distacco dal gruppo. La situazione apre un interrogativo sul futuro politico locale e sulle possibili ripercussioni.

Succede anche questo, signori e signore: due consiglieri comunali, Carla Borri e Piero Perticai, s'alzano dal tavolo, sparecchiano e dicono "oh, noi s'è finita qui". Addio Lega, arrivederci e grazie, ma soprattutto basta digerire decisioni mandate giù a forza come l'olio di fegato di merluzzo. Il nodo della questione? Un disaccordo bello grosso, mica noccioline. In cima alla lista delle indigestioni politiche c'è la benedizione del capo supremo Matteo Salvini alla scelta di Creti come stazione della Medio Etruria. Una decisione che, a quanto pare, a molti iscritti gli garba quanto la ribollita riscaldata tre volte.

