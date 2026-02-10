Chernobyl poema multimediale | La terra non dimentica nulla

Da ilgiorno.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La zona di Chernobyl si trasforma in un palco per un nuovo progetto artistico multimediale. “La terra non dimentica nulla” prende vita tra immagini, suoni e parole, portando in scena la memoria di un luogo che ancora porta i segni di un passato drammatico. Gli artisti catturano le tracce delle radiazioni e dei semi che germogliano silenziosi, ricordando che quella terra conserva ancora le sue ferite, invisibili ma profonde.

La Terra non dimentica nulla. Trattiene ogni impronta, ogni scintilla, ogni veleno. Nelle sue vene scorre la memoria delle radiazioni e dei muschi che ricoprono il ferro, dei semi che continuano a germinare nel silenzio, della storia che l’ha attraversata e contaminata. La vita continua, ma non è infinita. È un impulso più antico, impersonale, che lo precede e lo supera. Questo poema racconta quella soglia: il momento in cui la Terra continua senza di noi, e la vita, pur ferita, si ostina a cantare. Così Alessandra Pescetta, docente di Drammaturgia Multimediale nell’accademia di belle arti LABA di Brescia, presenta “ Foresta Rossa “, poema multimediale dedicato al disastro di Chernobyl, nell’anno del 40esimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

chernobyl poema multimediale la terra non dimentica nulla

© Ilgiorno.it - Chernobyl, poema multimediale: "La terra non dimentica nulla"

Approfondimenti su Chernobyl Poema

Un canto ecologico tra memoria e natura: la voce della Terra raccontata da Pescetta e Calcagno dopo Chernobyl

A Catania, il Teatro Bellini apre le porte questa settimana a uno spettacolo che va oltre la semplice rappresentazione.

Va in bagno ma si dimentica che davanti c'è una vetrata, la sfonda e cade a terra: è grave

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Chernobyl Poema

Argomenti discussi: Chernobyl, poema multimediale: La terra non dimentica nulla; Foresta Rossa, un poema multimediale di Alessandra Pescetta e Giovanni Calcagno; Foresta Rossa di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno: il canto della Terra dopo Chernobyl.

chernobyl poema multimediale laForesta Rossa, un poema multimediale di Alessandra Pescetta e Giovanni CalcagnoForesta Rossa - Il canto della Terra dopo Chernobyl è un poema multimediale ideato e diretto da Alessandra Pescetta, in scena il 13 e 14 febbraio al Teatro Bellini di Catania. Con le voci di Lisa Ge ... repubblica.it

Foresta rossa di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno: il canto della Terra dopo ChernobylIdeato dalla regista, il poema multimediale nasce da un percorso di ricerca condiviso con Calcagno, in scena insieme alla voce di Lisa Gerrard e con il supporto delle musiche di Lorenzo Esposito Forna ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.