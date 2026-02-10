La zona di Chernobyl si trasforma in un palco per un nuovo progetto artistico multimediale. “La terra non dimentica nulla” prende vita tra immagini, suoni e parole, portando in scena la memoria di un luogo che ancora porta i segni di un passato drammatico. Gli artisti catturano le tracce delle radiazioni e dei semi che germogliano silenziosi, ricordando che quella terra conserva ancora le sue ferite, invisibili ma profonde.

La Terra non dimentica nulla. Trattiene ogni impronta, ogni scintilla, ogni veleno. Nelle sue vene scorre la memoria delle radiazioni e dei muschi che ricoprono il ferro, dei semi che continuano a germinare nel silenzio, della storia che l’ha attraversata e contaminata. La vita continua, ma non è infinita. È un impulso più antico, impersonale, che lo precede e lo supera. Questo poema racconta quella soglia: il momento in cui la Terra continua senza di noi, e la vita, pur ferita, si ostina a cantare. Così Alessandra Pescetta, docente di Drammaturgia Multimediale nell’accademia di belle arti LABA di Brescia, presenta “ Foresta Rossa “, poema multimediale dedicato al disastro di Chernobyl, nell’anno del 40esimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chernobyl, poema multimediale: "La terra non dimentica nulla"

Approfondimenti su Chernobyl Poema

A Catania, il Teatro Bellini apre le porte questa settimana a uno spettacolo che va oltre la semplice rappresentazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Chernobyl Poema

Argomenti discussi: Chernobyl, poema multimediale: La terra non dimentica nulla; Foresta Rossa, un poema multimediale di Alessandra Pescetta e Giovanni Calcagno; Foresta Rossa di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno: il canto della Terra dopo Chernobyl.

Foresta Rossa, un poema multimediale di Alessandra Pescetta e Giovanni CalcagnoForesta Rossa - Il canto della Terra dopo Chernobyl è un poema multimediale ideato e diretto da Alessandra Pescetta, in scena il 13 e 14 febbraio al Teatro Bellini di Catania. Con le voci di Lisa Ge ... repubblica.it

Foresta rossa di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno: il canto della Terra dopo ChernobylIdeato dalla regista, il poema multimediale nasce da un percorso di ricerca condiviso con Calcagno, in scena insieme alla voce di Lisa Gerrard e con il supporto delle musiche di Lorenzo Esposito Forna ... msn.com

Siamo felici di condividere l’anteprima del teaser esclusivo di Foresta Rossa, uscita in un bellissimo articolo su la Repubblica per il poema multimediale in scena al Teatro Massimo Bellini di Catania il 13 e 14 febbraio. Un ringraziamento profondo a Valeria Ru facebook