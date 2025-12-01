Va in bagno ma si dimentica che davanti c' è una vetrata la sfonda e cade a terra | è grave

ANCONA - Ha riportato ferite multiple a torace, braccia e gambe il 40nne originario del Bangladesh che, questa mattina, è rimasto ferito mentre si trovava all'interno del suo appartamento, in via Martiri della Resistenza. L'uomo voleva raggiungere il bagno ma si è dimenticato che davanti a lui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

