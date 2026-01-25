Rosenior ha impressionato con la qualità del Chelsea dopo aver eliminato Palace

Liam Rosenior ha sottolineato l'importanza della vittoria del Chelsea per 3-1 contro il Crystal Palace, considerandola un segnale positivo per il team. Dopo questa gara, Rosenior ha evidenziato come la squadra abbia mostrato solidità e determinazione, confermando le proprie capacità in un match difficile della Premier League. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso del Chelsea, senza alimentare polemiche o commenti eccessivi sui social.

2026-01-25 22:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Liam Rosenior ritiene che il Chelsea abbia dimostrato le proprie credenziali superando quello che ha descritto come un esame importante nella vittoria per 3-1 della Premier League in trasferta contro il Crystal Palace. Il risultato ha continuato un inizio impressionante per Rosenior allo Stamford Bridge, con i Blues che ora hanno vinto quattro delle sue prime cinque partite in carica dal suo arrivo dallo Strasburgo per sostituire Enzo Maresca. L'unica battuta d'arresto finora è arrivata nell'andata della semifinale di Coppa di Lega contro l'Arsenal.

