L'ex difensore e capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha commentato con entusiasmo la vittoria dei nerazzurri col Venezia in Coppa Italia. Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset al termine di Inter Venezia, Andrea Ranocchia commenta estasiato la prova dei ragazzi di Cristian Chivu, soffermandosi su alcuni singoli. SU PIO ESPOSITO – « Esposito sta crescendo a livello esponenziale. E' arrivato da una piccola squadra e nessuno sapeva cosa aspettarsi, e invece ha stupito tutto e ha dimostrato di poterci stare a questi livelli. Mi auguro possa avere un grande futuro ». THURAM? – « Forte forte, anche l'intervista dopo il match è intelligente, perché sa che in una gara secca può cambiare tutto.

© Internews24.com - Ranocchia ammette: «Diouf mi ha impressionato, Luis Henrique mi è piaciuto ma…»