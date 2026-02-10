Chanel punta all’avanguardia | Safa Sahin rivoluziona design sneakers e accessori con Blazy

A Parigi, la maison Chanel si prepara a cambiare volto con la collaborazione di Safa Sahin. Matthieu Blazy, il direttore creativo, ha annunciato che il designer di sneakers e accessori rivoluzionerà le collezioni della maison con un tocco futuristico. La collaborazione promette di portare novità concrete nel mondo della moda e delle calzature.

Parigi, 10 febbraio 2026 – Una ventata di innovazione soffia sugli atelier di Chanel. Matthieu Blazy, direttore creativo della maison francese, ha confermato la collaborazione con il designer di calzature Safa Sahin, noto per il suo approccio futuristico e avanguardista. Questa partnership segna un punto di svolta per il brand, aprendo nuove prospettive nel design delle sneakers e degli accessori. La scelta di Blazy di collaborare con Sahin non è passata inosservata nel mondo della moda. Il direttore creativo sta già ricevendo consensi per aver portato una nuova freschezza in Chanel, una delle case di moda più iconiche e tradizionali al mondo.

