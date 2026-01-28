A Parigi, Silvana Armani debutta come designer e prende il testimone da Giorgio. L’evento segna un nuovo capitolo per il marchio, con una collezione che coniuga tradizione e innovazione. Nel frattempo, Blazy rinnova Chanel, portando un tocco di freschezza alla maison. Due debutti, due storie diverse, ma entrambi legati a un’idea di continuità tra passato e futuro.

Mancinelli A Parigi il nuovo si (tra)veste da eredità. Due debutti cuciono passato e futuro con un punto invisibile. Da un lato, la conferma nel calendario ufficiale di Giorgio Armani Privé dove esordisce alla guida Silvana Arman, nipote del grande stilista, testimonia come la famiglia e la custodia del patrimonio creativo restino ancora narrative determinanti. Dall’altra, l’esordio nell’atelier del su misura di Matthieu Blazy per Chanel sta incarnando una riformulazione audace del patrimonio della casa, dove ogni cucitura è leggenda. Sono loro i nuovi demiurghi all’opera, determinati a tessere incantesimi oltre la soglia del sogno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Armani dopo Giorgio. Nuovo inizio con Silvana. E Blazy rinnova Chanel

Silvana Armani ricorda l'ultima visita allo zio Giorgio e i dettagli del testamento, offrendo uno sguardo sulla sua eredità e sul futuro dell'azienda, che continua a essere guidata dai suoi familiari e dal team di professionisti.

Silvana Armani, nota stilista, ha superato la paura di essere confrontata con l’eredità di Giorgio Armani.

