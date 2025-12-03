cesena 2005 successo a castel maggiore

Ancora una trasferta vincente per la Cesena Basket 2005 (la quarta su sei gare disputate) che nel campionato di Divisione Regionale 1 sta tenendo un ottimo ruolino di marcia lontano dalle mura amiche, ma il cui cammino è pesantemente segnato dal fatto che fin qui al PalaIppo non sono ancora arrivate vittorie. Restando sull’attualità l’ultimo successo, 77-72 a Castel Maggiore, vale doppio perché la squadra di Vandelli si era presentata in Emilia con solo nove giocatori, cinque senior e quattro under, orfana in particolare di Filippo Rossi e con le rotazioni ridotte all’osso. Chi è sceso in campo però ha risposto con una prestazione da applausi, tenendo in mano le redini dell’incontro dal primo all’ultimo minuto di gioco anche con margini cospicui (arrivando a un massimo vantaggio di 15 punti) cadendo però anche in momenti da brivido a causa di alcune ingenuità che i padroni di casa non sono in ogni caso riusciti a sfruttare fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

