Cesari non ha dubbi | Inter Juve? L’arbitro deve essere uno solo Ecco di chi si tratta

Cesari non ha dubbi: l’arbitro per la prossima sfida tra Inter e Juventus deve essere uno solo. L’ex arbitro ha parlato ai microfoni di Mediaset e si è espresso chiaramente sulla scelta del direttore di gara, indicando il nome del candidato ideale. Nessun dubbio, secondo Cesari, sul fatto che si debba evitare confusione e garantire una direzione uniforme.
Cesari ai microfoni di Mediaset si è soffermato sul possibile arbitro di Inter Juve e l’ex direttore di gara non ha dubbi: ecco il predestinato. Il conto alla rovescia per il derby d’Italia è ufficialmente iniziato e, come da tradizione, il dibattito non riguarda solo i moduli di gioco o le condizioni dei bomber, ma si sposta rapidamente sulla scelta del direttore di gara. In un clima di forte attesa per la sfida tra Inter e Juventus, l’ex fischietto internazionale Cesari è intervenuto per tracciare il profilo di chi dovrebbe gestire una pressione così elevata, indicando una strada ben precisa ai designatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
