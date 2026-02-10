Sabato 14 febbraio, alle 10 del mattino, si svolge la cerimonia al Giardino delle Foibe di Rassina. La città si prepara a ricordare i Martiri con un momento ufficiale aperto a tutti, cittadini, associazioni e realtà locali. La commemorazione è un’occasione per mantenere vivo il ricordo e onorare le vittime di quegli eventi.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10.00 si terrà la cerimonia commemorativa presso il Giardino dedicato ai Martiri delle Foibe di Rassina, momento istituzionale e civile rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio. Il Giorno del Ricordo è stato istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale. La data scelta è il 10 febbraio, giorno in cui nel 1947 fu firmato il Trattato di Pace di Parigi, che segnò profondamente il destino di quei territori e delle popolazioni che li abitavano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonia al Giardino delle Foibe di Rassina sabato 14 febbraio

Approfondimenti su Giardino Foibe

Martedì 10 febbraio si tiene la cerimonia ufficiale al Giardino Norma Cosetto per ricordare le vittime delle foibe.

Questa mattina, qualcuno ha imbrattato con scritte vandaliche il Giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giardino Foibe

Argomenti discussi: Giornata dei Giusti 2026, il programma della cerimonia al Giardino di Milano - si terrà l'11 marzo 2026 [articolo]; ‘Giorno del Ricordo’, invito alla cerimonia di commemorazione; S.LAZZARO DI S. (BO): Il giardino della Mediateca sarà intitolato a Werther Romani; Giorno del Ricordo, il 10 febbraio cerimonia al Giardino Martiri dell’Istria con le scuole di Montevarchi.

Dieci momenti notevoli della cerimonia di apertura delle OlimpiadiMariah Carey e il suo gobbo personalizzato, l'inno di Mameli in playback, Mattarella sul tram e Mattarella che sbaglia la frase di apertura dei Giochi ... ilpost.it

Cerimonia del 4 novembre al giardino Stefanino CurtiIl silenzio raccolto davanti al Monumento ai Caduti nel giardino Stefanino Curti, interrotto solo dalle note solenni della banda musicale della città, ha segnato uno dei momenti più intensi della ... ilrestodelcarlino.it

Segnaliamo mercoledì 11 febbraio a Roma la cerimonia per il nuovo giardino dell’Auditorium Ennio Morricone dedicato a Gillo Pontecorvo. Marco Pontecorvo in un'intervista a La Repubblica: “Sarebbe felice anche per la dedica: regista partigiano” - facebook.com facebook