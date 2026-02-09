Giorno del Ricordo | commemorazione delle vittime delle foibe al Giardino Norma Cosetto

Martedì 10 febbraio si tiene la cerimonia ufficiale al Giardino Norma Cosetto per ricordare le vittime delle foibe. La giornata, istituita nel 2004, serve a mantenere vivo il ricordo di chi ha subito quella tragedia. La cerimonia coinvolge rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che si riuniscono per onorare la memoria di chi ha perso la vita in quegli eventi drammatici.

La commemorazione, presenziata delle autorità cittadine, rappresenta un momento di riflessione collettiva per onorare le vittime e mantenere viva la consapevolezza Martedì, 10 febbraio, si svolgerà la cerimonia istituzionale in occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza nazionale istituita dallo Stato italiano nel 2004 per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Durante la Seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra, secondo le stime, furono 20 mila le vittime e 250 mila gli esuli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Ricordo Vittime

La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ricordo Vittime

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Cerimonia di commemorazione per il Giorno del Ricordo; 10 Febbraio - Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo, commemorazione ad Albate.

Commemorazione del Giorno del ricordo in piazza GaribaldiMartedì 10 febbraio è il Giorno del ricordo, ricorrenza istituita dal Parlamento ventidue anni fa (legge n. 92/2004) per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiu ... valdinievoleoggi.it

Giorno del Ricordo, Trieste al centro della memoria nazionale: cerimonia a Basovizza e un mese di iniziativeTrieste si prepara a vivere il momento più alto e solenne del Giorno del Ricordo. Domani, martedì 10 febbraio 2026, con inizio alle ore 10.30, si terrà la cerimonia ufficiale al Sacrario della Foiba d ... triestecafe.it

Il Ricordo non è una commemorazione rivolta al passato. È una chiave per leggere il presente. A Nardò, nel giardino dedicato a Norma Cossetto, la comunità si è raccolta per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Una pagina di storia ch facebook