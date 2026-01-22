Droga venduta tramite messaggistica WhatsApp a Cremona uomo e donna fermati | lei costretta a spacciare

A Cremona, due individui sono stati fermati per spaccio di droga, gestito attraverso messaggi su WhatsApp. La coppia aveva come base operativa un'abitazione, dove conservavano la sostanza e organizzavano le consegne. La donna ha dichiarato di essere stata costretta a spacciare. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto e alla scoperta di un'attività illecita nella zona.

Due individui sono stati fermati per spaccio di sostanze stupefacenti a Cremona: si tratta di un uomo tunisino di 29 anni che è stato portato in carcere, e di una donna rumena di 44 anni sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività illecita sarebbe stata condotta utilizzando la loro abitazione come base e coordinando le consegne tramite WhatsApp. Spaccio, due fermi a Cremona Lo spaccio tramite WhatsApp Le misure cautelari applicate Recupero della sostanza stupefacente e ulteriori sviluppi Spaccio, due fermi a Cremona La Squadra Mobile della Questura di Cremona, sotto la direzione della Procura locale, ha portato a termine un'articolata indagine che ha permesso di ricostruire una rete di spaccio di sostanze stupefacenti.

