Cerveteri la coalizione di centrodestra programma il prossimo futuro

A Cerveteri, il cuore della Coalizione di centrodestra si anima tra festeggiamenti e progetti per il futuro. In un’atmosfera di convivialità e speranza, cittadini e rappresentanti politici si riuniscono per condividere auguri natalizi e tracciare le linee guida di un domani all’insegna di progresso e unità. Un momento di incontro che segna l’inizio di un percorso rinnovato per la comunità e la coalizione stessa.

Cerveteri, 18 dicembre 2025 – Un brindisi gremito di persone al Cavallino Matto di Cerveteri in piazza Risorgimento,per scambiarsi gli auguri di Natale e, allo stesso tempo, per iniziare a programmare il futuro immediato della Coalizione del centrodestra. Infatti alla presenza del segretario Comunale di Forza Italia Cerveteri Cascianelli, del segretario Comunale di Fratelli D’Italia Orsomando e il responsabile per Noi Moderati Polidori hanno firmato l’accordo Politico di coalizione, presente anche Mataloni commissario Udc, un momento utile e concreto voluto fortemente da Laura Pastore responsabile enti locali della provincia di Roma Forza Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ballando con le Stelle: Novità e Futuro del Programma di Successo Leggi anche: Programma F-47, ecco il caccia del futuro degli Stati Uniti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Centrodestra unito per Gallipoli: prove tecniche di coalizione, dialogo con le civiche - Venerdì riunione per definire un percorso sinergico in vista delle prossime elezioni amministrative tra i coordinatori di Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia e Noi Moderati. lecceprima.it

I partiti della coalizione fanno quadrato intorno a Fico in vista delle consultazioni per la giunta. Si sgonfia l'ipotesi di un Assessorato a Sarracino, anche la Avs chiede un posto nell'esecutivo. E sulla delega per la sanità in capo a Fico: bene ma che sia a tempo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.