Tennistavolo internazionale al Centro Sportivo Carlo Serioli

Parma fa parte della tradizione del tennistavolo italiano, in una Regione come l’Emilia- Romagna che è storicamente terra pongistica e anche recentemente è stata sede di grandi eventi nazionali a Riccione, Rimini e Cadelbosco di Sopra. A Rimini nel 2022 si sono anche svolti i Campionati Europei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tennistavolo internazionale al Centro Sportivo “Carlo Serioli”

Altri contenuti sullo stesso argomento

VIRTUS WORLD CHAMPIONSHIPS – TENNISTAVOLO 2025 È tutto pronto: la magia dei Mondiali sta per iniziare! Il Cairo diventa il teatro del grande tennistavolo paralimpico internazionale, con i nostri azzurri pronti a lottare punto dopo punto per un - facebook.com Vai su Facebook

Tennistavolo internazionale al Centro Sportivo “Carlo Serioli” - Romagna che è storicamente terra pongistica e anche recentemente è stata sede di grandi eventi nazionali a Ricc ... Come scrive parmatoday.it

Il Csi organizza un campionato a squadre di tennistavolo - Quattro le tappe previste: il 20 dicembre nella palestra di Mucinasso, il 31 gennaio alla Canottieri Vittori ... Scrive sportpiacenza.it

Tennistavolo: torneo internazionale per disabili e non - Mercoledì 23 giugno sarà presentata a Villa Niscemi a Palermo la prima edizione della Coppa Città di Palermo, in programma dal 25 al 27, Torneo internazionale di tennistavolo cui partecipano giocatori ... Scrive vita.it