censura molto grave alla cerimonia per le foibe in regione toscana

Questa mattina il Consiglio regionale della Toscana ha vissuto un momento teso durante la cerimonia per le Foibe. Alcuni presenti hanno definito l’evento come “censura molto grave”. La giornata, dedicata al Giorno del Ricordo, si è svolta con alcune contestazioni che hanno scosso la manifestazione ufficiale.

Una seduta solenne durata poco più di un’ora, senza interventi esterni e conclusa con l’uscita dall’aula delle opposizioni di centrodestra È questo l’esito della giornata del Consiglio regionale della Toscana dedicata al Giorno del Ricordo, segnata dalla decisione dell’Ufficio di presidenza di escludere, all’ultimo momento, l’intervento del giornalista e saggista Italo Bocchino, inizialmente previsto in programma come voce narrante di un docufilm sulle foibe. La scelta ha trasformato la commemorazione istituzionale in un caso politico, tanto per i toni quanto per la durata stessa della seduta: è infatti raro che un Consiglio regionale, per di più convocato in forma solenne per una ricorrenza nazionale, si esaurisca in appena sessanta minuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Durante la seduta del Consiglio regionale toscano di oggi, Italo Bocchino si è scagliato contro la decisione di impedirgli di partecipare alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo.

Italo Bocchino si scaglia contro l’Anpi e Giani per aver annullato un invito in Toscana durante il Giorno del Ricordo.

