Italo Bocchino si scaglia contro l’Anpi e Giani per aver annullato un invito in Toscana durante il Giorno del Ricordo. Bocchino parla di censura e non nasconde la sua rabbia, accusando le due parti di aver bloccato un momento di commemorazione importante. La vicenda si è accesa subito, con l’ex deputato che ha denunciato una scelta che, a suo avviso, limita la memoria e il confronto pubblico.

Italo Bocchino ha accusato Anpi e Giani di censura dopo l’annullamento dell’invito per un intervento in Toscana in occasione del Giorno del ricordo per le vittime delle foibe. “Mi accusano di essere troppo fascista”, ha detto il diretto de Il Secolo d’Italia, ex esponente della Camera dei Deputati. Lo sfogo di Italo Bocchino Nella giornata di lunedì 9 febbraio, Italo Bocchino ha pubblicato un video su Facebook, accompagnato da un’eloquente didascalia: “La censura resta censura. Sempre. E fa schifo, ovunque si manifesti”. Bocchino ha raccontato: “In Toscana è accaduto qualcosa di molto grave, un mio intervento previsto e autorizzato per la commemorazione del Giorno del Ricordo è stato cancellato all’ultimo momento”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorno del ricordo e foibe, Italo Bocchino accusa Anpi e Giani dopo l'invito annullato in Toscana: "Censura"

La decisione di escludere Italo Bocchino dalla cerimonia per le foibe ha suscitato polemiche in Toscana.

Questa mattina si è saputo che Italo Bocchino non parteciperà alla cerimonia del Giorno del Ricordo in Consiglio Regionale della Toscana.

