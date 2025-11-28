Accadde oggi | 28 novembre ad Assisi riapre la Basilica di San Francesco

Fremondoweb.com | 28 nov 2025

Due anni prima un terribile sisma causò il crollo della volta di Cimabue e degli affreschi della prima campata Nel settembre 1997 un terribile sisma sconvolse Umbria e Marche. Ad Assisi, furono quattro le vittime della tragedia: due religiosi e due .

accadde oggi 28 novembre ad assisi riapre la basilica di san francesco

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 novembre, ad Assisi riapre la Basilica di San Francesco

