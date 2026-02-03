Un parroco italiano celebra il matrimonio del figlio | la storia di don Carlo

Un parroco italiano ha celebrato il matrimonio del figlio, attirando l’attenzione di molti. La cerimonia si è svolta in una chiesa piena di fedeli, con gli invitati che hanno assistito a un momento semplice e sentito. Don Carlo, sacerdote molto conosciuto nella zona, ha condiviso con i presenti un giorno speciale, tra emozioni e sorrisi. La scena si è svolta senza particolari eventi, ma la presenza del parroco nel ruolo di padre ha reso tutto più significativo.

In apparenza si è trattato di una celebrazione come tante: una chiesa gremita, una coppia di sposi, un sacerdote all'altare. Eppure, dietro i gesti codificati del rito, si è consumata una storia che intreccia famiglia, lutto e vocazione, trasformando un matrimonio in un evento dal valore simbolico raro, capace di raccontare un lungo percorso umano e spirituale. A celebrare le nozze di Roberto e Sara è stato don Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni, sacerdote e parroco italiano, ma soprattutto padre dello sposo. È stato lui a benedire l'unione del figlio, dopo averlo visto nascere, crescere e diventare adulto. Carlo Dei Lazzaretti ha 72 anni. Da tre anni è diventato parroco e ora ha celebrato il matrimonio di suo figlio. La vocazione infatti è arrivata per Carlo dopo aver cresciuto tre figli ed è diventato nonno di cinque nipoti:

