Cede parte della volta del sottopasso Fontanelle | bloccato l’accesso a veicoli e pedoni

Il sottopasso “Le Fontanelle” a Gallipoli è stato chiuso al traffico e ai pedoni. La causa è il crollo di una parte della volta, che ha reso necessario bloccare l’accesso fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza. La zona tra l’ex Caporais e via Marconi resta quindi isolata, con l’interdizione di passaggio per i cittadini e i veicoli. Attualmente non si conosce ancora quando il passaggio potrà essere riaperto.

GALLIPOLI – Resterà chiuso e interdetto al transito sia pedonale che dei veicoli il sottopasso "Le Fontanelle", nella zona del lungomare Marconi di Gallipoli, sino a quando non si completeranno i lavori di messa in sicurezza della passaggio che collega l'area dell'ex Caporais e che sfocia su via.

