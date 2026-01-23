Sorpresi all' interno del deposito veicoli | un ladro bloccato l' altro è in fuga

Martedì 20 gennaio, alle 22:30, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in via Emilia Parmense a seguito di una segnalazione di intrusione in una depositeria di veicoli. All’arrivo, hanno trovato un ladro bloccato all’interno del deposito, mentre un altro è riuscito a fuggire. L’intervento tempestivo ha evitato il furto, garantendo la sicurezza dell’area e delle proprietà presenti.

Allarme e intervento lampo dei carabinieri in via Emilia Parmense: due persone hanno tentato impossessarsi di un trattore custodito nell'area Un intervento rapido ha sventato un tentato colpo ai danni di una depositeria di veicoli. È accaduto martedì 20 gennaio intorno alle 22:30, quando i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in via Emilia Parmense dopo la segnalazione di un'intrusione all'interno dell'area. Secondo la ricostruzione, poco dopo le 22, l'addetto al turno notturno ha notato attraverso le telecamere di videosorveglianza la presenza di due soggetti nei pressi di un trattore custodito all'interno del piazzale.

