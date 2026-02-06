Ponte sullo Stretto | decreto riscritto per consentire il passaggio di veicoli e pedoni

Il governo ha approvato definitivamente il decreto sul Ponte sullo Stretto. Dopo mesi di discussioni, il testo è stato riscritto e ora permette il passaggio di veicoli e pedoni. La decisione arriva in un momento di grande attesa, con il Cdm che ha dato il via libera a un progetto che era fermo da tempo. La revisione delle procedure di controllo della Corte dei Conti apre la strada a un nuovo impulso per il cantiere.

Il decreto riscritto per il Ponte sullo Stretto è entrato in vigore con un colpo di scena al centro dell'attenzione del governo: l'approvazione del Cdm, dopo mesi di discussione, ha permesso di dare un nuovo impulso al progetto, con un'ampia revisione delle procedure per il controllo della Corte dei Conti. La nuova norma, che si avvale di una procedura semplificata, prevede l'assegnazione di un commissario speciale per la verifica del ponte, in modo da accelerare il processo e porre fine alle "scorciatoie" che avevano finora ostacolato l'attuazione. Le autorità hanno deciso di superare l'ostacolo della Corte, in un momento in cui la politica e la tecnica si confrontano per dare un nuovo assetto a un progetto che sembrava ormai destinato a rimanere nel caos.

