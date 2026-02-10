Cecchini a Sarajevo l’80enne indagato per omicidio | Non c’entro

Giuseppe Vegnaduzzo, un anziano di 80 anni di San Vito al Tagliamento, è stato ascoltato questa mattina a Milano. La procura lo ha chiamato in causa nell’ambito di un’inchiesta sui presunti “cecchini di Sarajevo”. L’uomo si è detto innocente e ha negato ogni coinvolgimento. La vicenda tiene banco tra le notizie di giornata, mentre gli investigatori continuano le verifiche.

Giuseppe Vegnaduzzo, ottantenne residente a San Vito al Tagliamento, è stato interrogato oggi, 10 febbraio 2026, dalla Procura di Milano in relazione a un'indagine sui presunti "cecchini di Sarajevo". L'uomo, accusato di aver partecipato a omicidi di civili durante la guerra in Bosnia negli anni '90, ha negato ogni addebito, sostenendo di non essere mai stato a Sarajevo e di essere solamente un appassionato di caccia. L'inchiesta è nata da un post su Facebook e da un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni. L'interrogatorio, durato oltre un'ora, si è svolto a Milano, presso il Palazzo di Giustizia.

