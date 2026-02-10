Cecchini a Sarajevo l' 80enne indagato per omicidio | Non c' entro mai stato lì Le armi? Sono solo appassionato di caccia

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Cappellino calato sugli occhi, mascherina nera a coprire il volto e passo sicuro. È il giorno dell'interrogatorio a Milano. Giuseppe Vegnaduzzo, l'80enne di San Vito al Tagliamento finito nell'inchiesta della Procura di Milano sui "cecchini di Sarajevo", arriva verso le 10. Ignora i cronisti che lo attendono all'ingresso del palazzo di giustizia e per oltre un'ora risponde punto su punto alle domande del sostituto procuratore Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola. Sono domande innescate da un post apparso su Facebook lo scorso luglio, il giorno dopo che lo scrittore Ezio Gavazzeni ha depositato in Procura a Milano l'esposto, basato su proprie indagini e fonti, sugli orrori di Sarajevo.

