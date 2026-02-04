‘Cecchini del weekend’ a Sarajevo indagato per omicidio un 80enne di Pordenone

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto accusa per aver partecipato ai crimini dei ‘cecchini del weekend’ durante la guerra in Bosnia. L’anziano, ex autotrasportatore, è sospettato di aver sparato sui civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995, e ora si trova indagato per omicidio volontario aggravato. La procura di Milano sta approfondendo il suo ruolo nel settore di quella terribile pagina di storia.

(Adnkronos) – Un ottantenne, ex autotrasportatore, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell’inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del week end’, cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell’allora Jugoslavia. L’uomo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato nei prossimi giorni dal pm Alessandro Gobbis. L’anziano, che vive in provincia di Pordenone, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

