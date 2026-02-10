CdS – il motivo e perché c’entra il mercato

La Lazio si è rimessa in movimento dopo il pareggio subito a Torino contro la Juventus. I tifosi e gli addetti ai lavori continuano a commentare e discutere sull’andamento della squadra e sul motivo di questa prestazione. La squadra biancoceleste si prepara ora alle prossime sfide, mentre l’attenzione si concentra sulle ragioni di questo risultato e sulle possibili soluzioni.

2026-02-09 20:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – La Lazio è tornata al lavoro dopo il pareggio-beffa maturato a Torino contro la Juve. Dopo aver pernottato in Piemonte, i biancocelesti hanno raggiunto Firenze questa mattina con un volo charter. La squadra è in ritiro a due giorni dalla delicata sfida di Coppa Italia contro il Bologna, quarto di finale in programma mercoledì 11 febbraio al ' Dall'Ara '. Un occhio sul campo e l'altro, costante, sul mercato che non si ferma mai: nelle ultime ore ha fatto discutere l' assenza del direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, all' Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – il motivo e perché c'entra il mercato Approfondimenti su Lazio Juve 2026 Mercato Lazio, ecco perché Tavares e Noslin non sono stati più ceduti: svelato il motivo La Lazio ha deciso di non cedere più Tavares e Noslin, anche se c'erano offerte sul tavolo. CdS – il mercato in tempo reale Questa mattina a Milano si è aperta ufficialmente la sessione invernale del calciomercato 2025-2026.

