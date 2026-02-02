CdS – il mercato in tempo reale

Questa mattina a Milano si è aperta ufficialmente la sessione invernale del calciomercato 2025-2026. Le società sono già al lavoro per rinforzare le proprie squadre, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui possibili acquisti e cessioni. Al momento, non ci sono state smentite o variazioni rispetto alle prime notizie diffuse, e le trattative sembrano ancora in fase di sviluppo.

2026-02-02 12:42:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata dal CdS: MILANO – In occasione della sessione invernale del Calciomercato 2025-2026, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, si è tenuta oggi, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro, la tavola rotonda " Calciomercato e Media: il mercato in tempo reale ". Ad aprire l'incontro i saluti istituzionali di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport, che ha presentato le principali novità di questa edizione (nuovo logo, Social Room e podcast), e di Rocco Galasso, Vice Presidente A.

