Cattolica torna sulle grandi vetrine del turismo | da Firenze a Milano fino a Monaco

Cattolica torna a puntare sul turismo, questa volta con un ritmo più intenso. Dopo aver partecipato al Taste di Firenze, ha preso parte anche alla Bit di Milano e si prepara a partecipare alla Fiera di Monaco. L’amministrazione vuole promuovere la città e il territorio sui palcoscenici più importanti, per attirare visitatori e investimenti.

Prima il Taste a Firenze, ora la Bit a Milano e poi sarà la volta della Fiera di Monaco. L’amministrazione di Cattolica riparte con la promozione della città e del territorio sulle massime vetrine nazionali e internazionali. Nello scorso weekend l’assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Cattolica Turismo Turismo, la Riviera protagonista sulle tv tedesche. Più treni da Monaco di Baviera, già da inizio aprile La Riviera Romagnola si presenta come destinazione protagonista sulle televisioni tedesche, con una campagna multicanale iniziata a gennaio e quattro mesi di visibilità. milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica. La discussione sul fine vita in Italia coinvolge aspetti legali, etici e religiosi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cattolica Turismo Argomenti discussi: Cattolica accende l’estate: Giorgia arriva all’Arena della Regina. Tutte le info per i biglietti; Turismo, Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati: 397 in 2024 (+8% su 2023); G - Summer: il tour estivo di Giorgia arriva anche all'Arena; Scopri gli spettacoli dell'ultimo fine settimana di Verão Maior Paraná del 2026, con musica country, rock e musica cattolica. Le stelle internazionali della danza stanno per illuminare Cattolica di arte, creatività e bellezza! ` , torna , un'edizione da record con oltre il facebook

