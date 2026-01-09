Turismo la Riviera protagonista sulle tv tedesche Più treni da Monaco di Baviera già da inizio aprile

La Riviera Romagnola si presenta come destinazione protagonista sulle televisioni tedesche, con una campagna multicanale iniziata a gennaio e quattro mesi di visibilità. Per facilitare l’accesso, da inizio aprile aumentano i treni da Monaco di Baviera, offrendo collegamenti più frequenti e comodi. Questa strategia mira a rafforzare la presenza della regione nel mercato turistico tedesco, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità.

