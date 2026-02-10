Catastrofi naturali in Italia solo il 7% delle case è assicurato E nel resto d’Europa?

L’Italia si trova impreparata di fronte alle catastrofi naturali. Solo il 7% delle case è assicurato, una percentuale molto bassa rispetto ad altri paesi europei. La maggior parte delle abitazioni non ha coperture che potrebbero aiutare le famiglie a uscire da eventuali emergenze. La situazione evidenzia quanto sia diffusa la vulnerabilità nel nostro Paese e quanto sia urgente intervenire.

L’Italia si trova di fronte a una preoccupante vulnerabilità di fronte alle catastrofi naturali, con solo il 7% delle abitazioni private coperte da assicurazioni dedicate. Questo dato, emerso da un’analisi di recenti report, evidenzia una marcata differenza rispetto ad altri paesi europei come Francia e Spagna, dove la copertura assicurativa raggiunge livelli significativamente più alti, avvicinandosi quasi al 100%. La situazione è particolarmente critica considerando che oltre un milione e 300mila italiani vive in zone ad alto rischio frane e quasi sette milioni in aree a rischio alluvioni. Il dibattito sulla sicurezza delle abitazioni italiane è stato rinvigorito dai recenti eventi meteorologici estremi che hanno colpito il sud del paese, in particolare la Sicilia e la zona di Niscemi.🔗 Leggi su Ameve.eu

