Catastrofi naturali | l’assicurazione obbligatoria anche per pmi
CON L’ENTRATA in vigore, il 1 ottobre 2025, dell’obbligo di assicurazione contro i danni da calamità naturali per le imprese di medie dimensioni, si inaugura una nuova stagione nella gestione del rischio d’impresa. Si tratta del secondo passo di un percorso graduale che ha scandito con un calendario differenziato le tappe dell’attuazione. Dopo le medie imprese, dal 1 gennaio 2026 toccherà a piccole e microimprese, completando così un disegno ambizioso: rendere universale la copertura assicurativa contro i rischi catastrofali per tutte le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia (fatta eccezione per il settore agricolo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
