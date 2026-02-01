Le polemiche sulla crisi delle culture e delle politiche pubbliche continuano a far discutere. Alcuni esperti sostengono che le crisi politiche e culturali rischiano di mettere in ombra i problemi ambientali, che invece richiederebbero attenzione immediata. Mentre si dibatte su riforme e ideologie, il mondo naturale aspetta ancora risposte concrete.

Da quando i filosofi hanno inventato la politica e i matematici la scienza; allo sfruttamento dei popoli si dedicano con grande entusiasmo, pensatori, burocrati, politici, industriali e banchieri. Negli ultimi 25 secoli, a partire da Talete, e passando da Platone e Pitagora fino a Rousseau; gli “addetti ai lavori” avranno tentato chissà quante volte di estinguere l’umanità. Ma nel secolo scorso, con il comunismo, fascismo e nazismo hanno raggiunto un livello di bestialità collettiva a dir poco notevole. Dalle origini dell’uomo, la povertà, più della cultura e del benessere, ha sempre aiutato l’umanità a sviluppare vera intelligenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Le catastrofi “culturalpolitiche” insidiano il primato alle naturali, perché?

Approfondimenti su Talete Platone

Le catastrofi naturali rappresentano una minaccia concreta per le imprese, mettendo a rischio non solo le strutture, ma anche la continuità delle attività.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Talete Platone

Argomenti discussi: Le catastrofi culturalpolitiche insidiano il primato alle naturali, perché?; Giustizia: Corte d’Appello Milano, ‘femminicidi in aumento, fallimento della società’.