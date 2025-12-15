A Catania è stata ufficialmente prorogata al 10 gennaio 2026 la scadenza per il pagamento del saldo TARI. La comunicazione è stata annunciata dalla Direzione Comunale Ragioneria Generale e Tributi, offrendo ai cittadini più tempo per regolarizzare i propri pagamenti.

© Dayitalianews.com - Catania, TARI: rinviata la scadenza del saldo al 10 gennaio 2026

Proroga ufficiale per il pagamento del saldo TARI. La Direzione Comunale Ragioneria Generale e Tributi ha comunicato una proroga della scadenza del saldo TARI. Il termine, inizialmente fissato al 10 dicembre 2025, è stato posticipato al 10 gennaio 2026. Le motivazioni della proroga. Lo slittamento della scadenza si è reso necessario a causa di problemi tecnici legati alle operazioni di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento, che hanno impedito il regolare invio della documentazione nei tempi previsti. Nessuna sanzione per i pagamenti entro il nuovo termine. È stato chiarito che il pagamento effettuato entro il 10 gennaio 2026 non comporterà alcuna applicazione di sanzioni o interessi.

REI TV. . La tassa sui rifiuti a Catania è tra le più costose nella Penisola. Nel corso della festa del PD evidenziato il più efficace sistema Tarip in vigore a Cremona. - facebook.com facebook