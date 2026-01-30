Comunicato Stampa | Premio Pino e Amilcare Mattei | studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismo
Questa mattina si è svolta una cerimonia in città per il Premio Pino e Amilcare Mattei. Studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere tutti nella lotta contro questi fenomeni. La sala era piena di giovani e adulti pronti a sostenere iniziative concrete. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto e l’annuncio di nuovi progetti.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Pino Amilcare Mattei
'Il rispetto cambia il finale', istituzioni e studenti uniti contro bullismo e cyberbullismo
Il rispetto rappresenta un valore fondamentale nella convivenza quotidiana.
Bullismo e Cyberbullismo in Veneto, il grande divario in classe: gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo, ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%
Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.
Ultime notizie su Pino Amilcare Mattei
Argomenti discussi: Premio Stampa d'Eccellenza a Palazzo Grazioli: qualità, futuro e memoria; Alla Stampa Estera il debutto del Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0; Nasce il Premio Giornalistico Pino Scaccia: un riconoscimento nazionale al giornalismo d’inchiesta e al coraggio dell’informazione; GIORNALISMO. Prima edizione del premio stampa d’eccellenza Giornalisti 2.0.
Comunicato Stampa: Premio Pino e Amilcare Mattei: studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismoLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO ... iltempo.it
Comunicato Stampa: Premio Mattei, proclamati i vincitoriSono stati proclamati questa mattina tutti i vincitori dell’ottava edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. Nel corso della cerimonia, organizzata presso la sala consiliare del Comune di Coreno ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Comunicato stampa n. 106 - 29 gennaio 2026 - Consiglio comunale: l’esito della seduta ordinaria di ieri. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/consiglio-comunale-lesito-della-seduta-ordinaria-di-ieri-6474949 - facebook.com facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 156 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.