Comunicato Stampa | Premio Pino e Amilcare Mattei | studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismo

Questa mattina si è svolta una cerimonia in città per il Premio Pino e Amilcare Mattei. Studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere tutti nella lotta contro questi fenomeni. La sala era piena di giovani e adulti pronti a sostenere iniziative concrete. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto e l’annuncio di nuovi progetti.

